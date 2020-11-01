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01.11.2020 - 17:55 | | milliyet.com.tr

Bakan Gül, İzmir kararını duyurdu: Naklediyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemelerin yarından itibaren Bölge Adliye binasına nakledileceğini söyledi.

Bakan Gül, İzmir kararını duyurdu: Naklediyoruz

Bakan Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İzmir'de Adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık. Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren Bölge Adliye binasına naklediyoruz.

HSK, yargı hizmetlerinde 15 gün boyunca izlenecek yola ilişkin tavsiye kararını yayımladı. Ayrıca, İzmir Adliyesinde yargı mensuplarımız ile personelimiz için esnek çalışma usulü uygulanacağı, yetkili mercilerce açıklandı.

Vatandaşlarımıza, yargı camiasına ve personelimize tekrar geçmiş olsun.

Bakan Gül, İzmir kararını duyurdu: Naklediyoruz

Bakan Gül, İzmir kararını duyurdu: Naklediyoruz


Bakan Gül, İzmir kararını duyurdu: Naklediyoruz

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