Bakan Gül, İzmir kararını duyurdu: Naklediyoruz

Bakan Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İzmir'de Adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık. Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren Bölge Adliye binasına naklediyoruz.

HSK, yargı hizmetlerinde 15 gün boyunca izlenecek yola ilişkin tavsiye kararını yayımladı. Ayrıca, İzmir Adliyesinde yargı mensuplarımız ile personelimiz için esnek çalışma usulü uygulanacağı, yetkili mercilerce açıklandı.

Vatandaşlarımıza, yargı camiasına ve personelimize tekrar geçmiş olsun.





