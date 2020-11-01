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01.11.2020 - 11:40 | | AA

Son dakika... Bakan Koca'dan sevindiren Buse Hasyılmaz açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin son dakika gelişmelerini aktardı. Bakan Koca, depremin sembol ismi Buse ile ilgili son bilgiyi paylaştı.

Son dakika... Bakan Koca'dan sevindiren Buse Hasyılmaz açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.

Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum.

Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim.

Son dakika... Bakan Kocadan sevindiren Buse Hasyılmaz açıklaması

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