MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ölü sayısı 51'e yükseldi
ABONE OL
01.11.2020 - 10:52 |

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ölü sayısı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 51’e yükseldiğini açıkladı. Oktay, 896 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ölü sayısı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız.

Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor.

Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İzmir'deki depremden acı haber! AFAD duyurdu
Bagajdaki çocuğu görenler şok olduBursa İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eğirdir'de sular çekildi, fosil adacıklar oluştu!

Eğirdir'de sular çekildi, fosil adacıklar oluştu!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da...

Sıradaki Haber