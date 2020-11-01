01.11.2020 - 10:52 |
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ölü sayısı 51'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 51’e yükseldiğini açıkladı. Oktay, 896 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.
Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız.
Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor.
Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz.