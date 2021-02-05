Son dakika.... Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2’si muvazzaf, 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ile 4 askeri okul eski öğrencisi için operasyon düzenlendi. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Eskişehir, Denizli, Muğla, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 9 kişiden ikisi dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bugün işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.