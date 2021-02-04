Son dakika... Manisa’daki dört gencin ölümüyle ilgili gerçek jandarma kriminal raporunda ortaya çıktı
Gelen bir son dakika haberindeki bilgilere göre; Manisa'da yaşanan korkunç olay sonrası ölü bulunan dört gençle ilgili son ayrıntıyı jandarmanın kriminal raporundaki detaylar ortaya çıkardı. Raporda Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'ın (23) ise intihar ettiği belirtildi.
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Kriminal raporda, Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'ın (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri belirtildi.
KRİMİNAL RAPOR BAŞSAVCILIĞA ULAŞTI
Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.
ÜMİT ZANGAL UYUŞTURUCUDAN ÖLMÜŞ
Soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'ın (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.