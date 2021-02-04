Son dakika... Manisa’daki dört gencin ölümüyle ilgili gerçek jandarma kriminal raporunda ortaya çıktı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Kriminal raporda, Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'ın (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri belirtildi.

KRİMİNAL RAPOR BAŞSAVCILIĞA ULAŞTI



Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

ÜMİT ZANGAL UYUŞTURUCUDAN ÖLMÜŞ

Soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'ın (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.