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22.02.2021 - 14:05 | | AA

Son dakika... MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika... MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.

MİT tarafından bugün Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

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