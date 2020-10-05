05.10.2020 - 09:41 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB'den flaş açıklama! Yeni bir rekora imza atıldı
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, TCG GİRESUN fırkateyninin 182 gün limana uğramaksınız faaliyetlerini icra ederek yeni bir rekora imza attığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;
TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz’deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı.
Koronavirüse aldırmadılar! Ünlü işletmede dansözlü partiİstanbul’un göbeği Cihangir’deki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vak'alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Dansözlü partide alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları, “Corona bak dalgana kardeşim” notuyla sosyal medyada paylaştı.