Son dakika... Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia! Ablası her şeyi anlattı

Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Mervenur Polat, 17 Ekim'de sırra kadem bastı. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı. Bugün yayına çıkan genç kadın, kardeşinden uzun süredir haber alamadıklarını anlattı.

Köse, şu ifadeleri kullandı; "4 aydır haber alamıyoruz. Kapalıyol semtinde iş hanı bulunan 40'lı yaşlarındaki Cüneyt isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu düşünüyoruz. İş hanında gençlere madde kullandırıyormuş. Kardeşim iki yıl önce evlenip boşandı. Bir çocuğu var. O gün sabah evden çıkıyor. Ağlayarak geri dönüyor. Ece diye bir arkadaşı var. Şu an araları iyi değil. Devrim Berkay isimli erkek arkadaşı yüzünden araları açılmış. Devrim'i paylaşamamışlar."

Sunucu Müge Anlı ise kendisine gelen bilgilerden şöyle bahsetti: "Annesiyle kavga edip ve evi terk ediyor. Nereye gittiğini söylemiyor. Daha sonra bir telefondan annesini arıyor. "Ağzımdan kan geliyor. Senin telefonunda Devrim isimli kişinin numarası var. Onu ara beni alıp sana getirsin" deyip telefonu kapatıyor. Bu olayın ardından Merve'nin annesi Devrim'i arıyor. Sonra anne, kızının kendisini aradığı numarayı aramış. Telefona Ferdi isimli bir kişi çıkmış. "Merve'nin ağzından kan mı geliyor?" diye sormuş. Ferdi de "Hayır çok ağlıyordu. Görüşmesi bitince yanımdan ayrıldı" demiş. Sonra yine Devrim'i aramışlar. Devrim, "Kızınız şimdi mi kıymete bindi. Ama gidip bakayım tutulduğu yere" demiş. Sonra Gökhan isimli kişi Ferdiler'e, "Merve'yi Cüneyt'in yanında gördüm. Cüneyt'in Merve'ye cinsel istismarda bulunup işkence yaptığına tanıklık ettim" diyor. Sonra Cüneyt'in olduğu adrese polis gitmiş. Ama Merve'ye ait bir iz bulanamamış..."

Müge Anlı, daha sonra Mervenur'un bulunması için elinden geleni yapacaklarını vurguladı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı…