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03.01.2021 - 12:38 | | DHA

Son dakika... Şanlıurfa’da kayıp gençten ölüm haberi geldi

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa’da, dünden bu yana kayıp olarak aranan Ahmet Akdeniz’in (18), derede cansız bedeni bulundu.

Son dakika... Şanlıurfa’da kayıp gençten ölüm haberi geldi

Hızmalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye personeli, Karakoyun Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, dünden beri ailesi tarafından aranan Ahmet Akdeniz’e ait olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde üzerinde cinayete ilşkin herhangi bir iz bulunamayan Akdeniz'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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