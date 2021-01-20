20.01.2021 - 11:27 |
Son dakika... 'Şanslı' operasyon! Çeyiz sandığından çıktı: Tam 60 bin adet
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar’da bir kargo firmasına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Narkotik Şubesi’ne bağlı K-9 ekibi kargolarda arama ve tarama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ‘Şanslı’, Arap ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanmış bir çeyiz sandığına tepki verdi. Sandıkta yapılan aramalarda gizli bölmeleri içerisinde yaklaşık 60 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday’ın özel haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi aldı.
“ŞANSLI” ÇEYİZ SANDIĞINDAKİ UYUŞTURUCULARI BULDU
Narkotik Şubesi’ne bağlı K-9 ekibi, kargo içerisinde detaylı bir arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ‘Şanslı’ Arap ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanmış bir çeyiz sandığına tepki verdi.
Sandık açıldığında içerisindeki gizli bölmelerde 9 kilo 940 gram gelen yaklaşık 60 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gönderici ve alıcıların yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.
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