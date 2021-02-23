Son dakika! TGC Çeşme gemisine Yunanistan tacizi

Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak tacizde bulundu.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.

Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak tacizde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş ayrıntıları aktardı:

TCG-Çeşme Gemisi bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak üzere Kuzey Ege'deydi. 2 Mart'a kadar çalışmalarına devam etmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de Çeşme gemisiyle ilgili Yunanistan'ın tepki açıklaması kamuoyu gündemine gelmişti. Bugün de önemli bir haber geldi. Yunanistan Ege'de bir provokasyona imza attı ve TCG-Çeşme gemisi 4 adet Yunan F-16'sı tarafından taciz edildi. Üstelik bu tacizin ayrıntılarına da yer verildi.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında faaliyetlerini sürdüren TCG-Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri Çeşme'ye 2 deniz mili kadar yaklaşarak bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

CHAFF FİŞEĞİ NEDİR?

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan bir önleme sistemi. Askeri uçakların çoğunda bulunan ve kullanılan bir sistem. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor. Ancak bir bilimsel teknik araştırma gemisinin yanına yaklaşması ve bu sistemi kullanması oldukça dikkat çekici