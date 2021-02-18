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18.02.2021 - 14:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye, koronavirüs aşılamasında 6 milyon rakamını geçti

Türkiye'de koronavirüs aşılamasında son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre saat 14.30 itibarıyla aşılananların sayısı Türkiye genelinde 6 milyonu geçti. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika... Türkiye, koronavirüs aşılamasında 6 milyon rakamını geçti

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılandı. Ardından 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları sağlık çalışanları ile başlatıldı.

Adım adım sırası gelen vatandaşlar aşılanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı anlık verilere göre; 18 Şubat itibarıyla Türkiye'de aşılanan vatandaşların sayısı 6 milyonu aştı.

Son dakika... Türkiye, koronavirüs aşılamasında 6 milyon rakamını geçti

Son dakika... Türkiye, koronavirüs aşılamasında 6 milyon rakamını geçti


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