• 18 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
Son dakika! Normalleşme bu illerden başlayacak! Sokak yasağı, kafe, restoran, yüz yüze eğitim...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarından, kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağına, yüz yüze eğitimden, normalleşmenin başlayacağı illere karar Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilenlere cevap verdi. İşte normalleşmenin başlayacağı iller...
• 18 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs ile mücadelede yol haritasına dair flaş kararları açıkladı. Kafe ve restoranların açılıp açılmayacağını sorusuna açıklık getirdi.
Erdoğan, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:
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5 MİLYON 700 BİN AŞI:
Şu anda 5,5 milyonun üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken, ikinci aşı sürecine başlandı. Hali hazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşıyı yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.
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4 AYRI GRUP:
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
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İLK BU İLLERDE KISITLAMALAR KALKACA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi. Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentlerden...
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KADEMELİ OLARAK KALKACAK:
İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.
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KISA ÇALIŞMA:
Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakdi destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart’a uzattık.
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GÜBRE DESTEĞİ:
Çiftçilerimize gübre desteği ile ilgili iki müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme önerisini 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimize, ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır.
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GÖZLERİ SAMANDA:
Milli Uzay Programı’nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler yalnızca birkaç adım ötemizdedir. Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, heyecanı ile gururlanamayan nasipsizler bu alanda da hemen kendini gösterdiler. Biz samanyolu galaksisi diyoruz onların gözü hala samanda. Bu vizyoner atılıma ‘uzay masalı’ diyecek kadar küçüldüler. Geleceğe attığımız her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları, kendi masal dünyalarına bırakıp en iyisini yaparız diyerek devam edeceğiz.
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Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına göre artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak. İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir.
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Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlar da açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoren ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir.
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