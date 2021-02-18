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• 18 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:

Son dakika! Normalleşme bu illerden başlayacak! Sokak yasağı, kafe, restoran, yüz yüze eğitim...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarından, kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağına, yüz yüze eğitimden, normalleşmenin başlayacağı illere karar Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilenlere cevap verdi. İşte normalleşmenin başlayacağı iller...

• 18 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kısıtlama kararlarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu.

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Koronavirüs ile mücadelede yol haritasına dair flaş kararları açıkladı. Kafe ve restoranların açılıp açılmayacağını sorusuna açıklık getirdi.

Erdoğan, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:

35 MİLYON 700 BİN AŞI:

5 MİLYON 700 BİN AŞI:

Şu anda 5,5 milyonun üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken, ikinci aşı sürecine başlandı. Hali hazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşıyı yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.

44 AYRI GRUP:

4 AYRI GRUP:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

5İLK BU İLLERDE KISITLAMALAR KALKACA

İLK BU İLLERDE KISITLAMALAR KALKACA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi. Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentlerden...

6BATMAN

BATMAN

Batman'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirlerden.

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Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.

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Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirlerden. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında...

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İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.

10KADEMELİ OLARAK KALKACAK:

KADEMELİ OLARAK KALKACAK:

İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.

11KISA ÇALIŞMA:

KISA ÇALIŞMA:

Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakdi destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart’a uzattık.

12GÜBRE DESTEĞİ:

GÜBRE DESTEĞİ:

Çiftçilerimize gübre desteği ile ilgili iki müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme önerisini 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimize, ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır.

13GÖZLERİ SAMANDA:

GÖZLERİ SAMANDA:

Milli Uzay Programı’nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler yalnızca birkaç adım ötemizdedir. Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, heyecanı ile gururlanamayan nasipsizler bu alanda da hemen kendini gösterdiler. Biz samanyolu galaksisi diyoruz onların gözü hala samanda. Bu vizyoner atılıma ‘uzay masalı’ diyecek kadar küçüldüler. Geleceğe attığımız her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları, kendi masal dünyalarına bırakıp en iyisini yaparız diyerek devam edeceğiz.

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Afşin Emre Kayıpmaz kademeli normalleşmenin ne anlama geldiğini CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi. İşte Kayıpmaz'ın açıklamaları:

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Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına göre artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak. İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir.

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Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlar da açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoren ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir.

17NORMALLEŞME SÜRECİNİ 4 KRİTER BELİRLEYECEK

NORMALLEŞME SÜRECİNİ 4 KRİTER BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;

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Düşük risk

Orta risk

Yüksek risk

Çok yüksek risk

19RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK

RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK

Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.

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