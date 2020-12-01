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01.12.2020 - 09:59 | | İHA

Son dakika... Ümran için Bakanlık harekete geçti!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri yaşayan Ümran Dut'un için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Dut, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kontrole girdi. Sosyal medyada gözlerine photoshop yaptığı sanılan 18 yaşındaki Ümran Dut'un en büyük hayali biraz olsun görebilmek ve piyano çalmak.

Son dakika... Ümran için Bakanlık harekete geçti!
Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
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Yaşadığı göz tansiyonu sebebiyle doğuştan bu yana yüzde 5 görebilen 18 yaşındaki Ümran Dut için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından Balıkesir'e davet edilen Ümran Dut, ailesi ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti.

Son dakika... Ümran için Bakanlık harekete geçti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un koordinesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde kontrol edilen Dut, Göz Doktoru Hümeyra Yıldırım Can tarafından muayene edildi. Kornea nakil birim sorumlusu Mehmet Şimşek'in hazır bulunduğu muayenede, Ümran Dut için rapor yazıldı.

Göz tansiyonu hastalığı olan Ümran Dut'un sürecinin hastane tarafından kontrol edileceği bildirildi.

Son dakika... Ümran için Bakanlık harekete geçti

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