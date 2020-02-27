Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Özellikle Ocak ayından bu yana Manisa, Elazığ Malatya, ve Van'da yaşanan depremlerin şiddetleri bazen yıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. Son olarak Pazar günü İran'ın Khoy kentinde yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesinde hissedilmiş deprem Başkale ilçesinde bazı köylerde yıkıma neden olurken bazı vatandaşlarımız hayatını kaybetmişti. İşte meydana gelen son depremler listesi....

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ