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27.02.2020 - 09:04 |

Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'de yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem mi oldu. AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? İşte son depremler listesi...

Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Özellikle Ocak ayından bu yana Manisa, Elazığ Malatya, ve Van'da yaşanan depremlerin şiddetleri bazen yıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. Son olarak Pazar günü İran'ın Khoy kentinde yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesinde hissedilmiş deprem Başkale ilçesinde bazı köylerde yıkıma neden olurken bazı vatandaşlarımız hayatını kaybetmişti. İşte meydana gelen son depremler listesi....

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler Deprem mi oldu 27 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
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