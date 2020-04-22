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22.04.2020 - 08:35 |

Sosyal yardım için e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır? 2. faz Sosyal yardım ödemeleri ne zaman verilecek?

Sosyal yardım ödemelerinin 3. fazı için vatandaşlar başvurularını yapmaya devam ediyor. Henüz bu işlemin nasıl yapılacağını bilmeyenler 'Sosyal yardım için e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?' sorusunu yöneltirken 2. faz sosyal yarım parasını elden alamayanlar ise 'Sosyal yardım ödemeleri ne zaman verilecek?' sorusuna cevap arıyor.

Sosyal yardım için e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır? 2. faz Sosyal yardım ödemeleri ne zaman verilecek?

 

Corona virüs nedeniyle dar gelirli vatandaşlara 1000'er liralık sosyal yardım parası dağıtılıyor. İlk fazdan yaklaşık 2 milyon kişi yararlandı, ikinci fazdan ise 2 milyon 300 bin kişi yararlanıyor. Sıra 3. fazda ve binlerce kişi 'Sosyal yardım için e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?' sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

İŞTE SOSYAL YARDIM İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin 19 Nisan Pazar günü  başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamında 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz.” diye konuştu.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin halihazırda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; “1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.” dedi.

3. FAZ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ALINACAK

3. faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz.” ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 3. faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

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