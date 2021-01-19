MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sosyolog Nur Vergin hayata veda etti
ABONE OL
19.01.2021 - 07:00 |

Sosyolog Nur Vergin hayata veda etti

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, İstanbul Etiler’deki evinde dün sabah yaşamını yitirdi. 80 yaşında hayatını kaybeden Vergin, Atatürk’ün çocukluk arkadaşı Nuri Conker’in torunuydu. Yalnız yaşayan Vergin’in vefatı, yemek getiren yardımcısına kapıyı açamaması üzerine polise haber verilmesiyle öğrenildi.

Sosyolog Nur Vergin hayata veda etti

Çilingir yardımıyla içeri giren polis, Vergin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Naaşı hastane morguna kaldırılan Vergin’in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Otopsi için morga kaldırılan Vergin’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Vergin’i son olarak gören komşuları Bülent ve Tülay Selçuk çifti, önceki akşam kendilerini ziyarete geldiğini belirterek, şunları söylediler:

“Sağlıklı görünüyordu. Ama üzgündü. ‘Kimsem yok. Pandemi nedeniyle bir yere gidemedim.’ dedi. Saat 21.00 civarında evine gitti. Sabah vefat ettiğini öğrendik. Çok birikimli bir bilim insanı, iyi bir insandı. Vefatına çok üzüldük.”

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye’ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde çalışmaya başladı. Sosyoloji doçentliğini 1980’de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. ‘Siyasetin Sosyolojisi’, ‘Din, Toplum ve Siyasal Sistem’ kitaplarının yazarı olan Nur Vergin’in, birçok gazetede de makaleleri yayımlandı.

    Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

    Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

    81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

    81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

    Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

    Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

    İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

    İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet