Sosyolog Nur Vergin hayata veda etti

Çilingir yardımıyla içeri giren polis, Vergin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Naaşı hastane morguna kaldırılan Vergin’in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Otopsi için morga kaldırılan Vergin’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Vergin’i son olarak gören komşuları Bülent ve Tülay Selçuk çifti, önceki akşam kendilerini ziyarete geldiğini belirterek, şunları söylediler:

“Sağlıklı görünüyordu. Ama üzgündü. ‘Kimsem yok. Pandemi nedeniyle bir yere gidemedim.’ dedi. Saat 21.00 civarında evine gitti. Sabah vefat ettiğini öğrendik. Çok birikimli bir bilim insanı, iyi bir insandı. Vefatına çok üzüldük.”

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye’ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde çalışmaya başladı. Sosyoloji doçentliğini 1980’de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. ‘Siyasetin Sosyolojisi’, ‘Din, Toplum ve Siyasal Sistem’ kitaplarının yazarı olan Nur Vergin’in, birçok gazetede de makaleleri yayımlandı.