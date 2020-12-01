Spor salonları kapatıldı mı, açık mı? Yüzme havuzları açık mı?

Spor salonları kapatıldı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını için yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı kısıtlamalarla ilgili gdenelge yayımladı. Yüzme havuzları ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki yüzme havuzları açık mı, spor salonları kapatıldı mı?

SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?

Spor salonları ile ilgili bir kısıtlama açıklanmadı.

YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Sokağa Çıkma Kısıtlamaları - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgelerinde şu detaylar yer aldı;

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi,