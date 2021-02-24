Steve Jobs kimdir? Steve Jobs kaç yaşında, neden öldü? İşte, Steve Jobs'ın hayatı...

Steve Jobs, Fortune dergisi tarafından 2007 yılında En Güçlü İş adamı seçildi. Hayatını kaybedene dek Jobs, Walt Disney Şirketi'nin en büyük gerçek kişi hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yürütür. NeXT bilgisayar şirketini kurdu. Hayatı başarılarla dolu olan Steve Jobs, 2011 yılında hayatını yitirdikten sonra dahi ilham verici kişiler arasında bulunuyor.

STEVE JOBS KİMDİR?

Steven Paul Jobs, 24 Şubat 1955 tarihinde Green Bay, Wisconsin'de, Amerikalı Joanne Carole Schieble ve Suriye asıllı politik bilim profesörü olan Abdulfattah John Jandali'nin oğlu olarak dünyaya geldi. Mountain View, Kaliforniya'dan Paul Jobs ve Clara Jobs-Hakobian çifti tarafından evlat edinildi. Öz kız kardeşi roman yazarı Mona Simpson'dır.

1972 yılında Steve Jobs, Cupertino, Kaliforniya'da bulunan Homestead High School'dan mezun oldu ve sonrasında Portland, Oregon'daki Reed College'e başvurmuştur; fakat bir dönem sonra oradan ayrılmıştır.

1974 yılının sonbaharında, Kaliforniya'ya geri dönerek "Homebrew Computer Club"un toplantılarına Steve Wozniak ile katılmaya başlamıştır. O ve Wozniak, Atari Inc.'de, o zamanların ünlü bilgisayar oyun üreticilerinden de, iş bularak oyun tasarımcısı olarak çalışmaya başladı. Kısa bir süre zarfında Jobs ve Wozniak 1974 yılında iş hayatına atılarak pahalı uzun mesafe görüşmelerini bedava yapabilmek için "blue box'lar" üretmeye başladılar. 1976 yılında Jobs 21, Wozniak'da 26 yaşındayken Apple Computer Co.'yu, Jobs ailesinin garajında kurdu. İlk olarak piyasaya sürdükleri ev bilgisayarı Apple I'dı ve onu 666.66$'a satıyorlardı.1977 yılında Jobs ve Wozniak, Apple II'yi piyasaya sundu. Aralık 1980 yılında Apple Computer halka açıldı ve çok iyi değerlerle piyasaya girdi. Aynı yıl Apple Computer Apple III'i piyasaya sürdü, fakat bu model bir önceki modelinin yerini alamadı.1983 yılında Jobs, John Sculley'i Apple'ın yeni CEO'su haline getirdi. Aynı sene Apple teknolojik olarak gelişmiş fakat ticari olarak başarısız olan Apple Lisa'yı piyasaya sundu. 1984 yılında Macintosh piyasaya sunuldu, piyasada ticari bir başarı yaşamış ilk GUI'lu bilgisayar. Mac'in geliştirilmesi Jef Raskin tarafından başlatılmıştı ve Xerox PARC'da geliştirilmiş olan, fakat ticarileştirilmemiş teknolojilerden esinlenilmişti. Macintosh'un başarısı Apple'in Apple II serisini kaldırıp onun yerine Mac ürünleri sunması ile devam etmiştir ve bugüne kadar da devam etmektedir.

Jobs,1985 yılında şirket içinde oluşan bir tartışma nedeniyle Sculley tarafından görevlerinden çekilmiştir ve dışarı atılmıştır. Ama ölümünden 5 hafta öncesine kadar Jobs'un Apple Computer'in başkanıdır da. Apple'ı bıraktıktan sonra Jobs başka NeXT Computer'ı kurdu. 1996 yılında Apple şirketi, Jobs'u kurduğu şirkete geri getirmek için NeXT'i 429 milyon dolar karşılığında satın aldı. O zamanki CEO Gil Amelio'nun işine son verilir. Steve Jobs 1997 yılında Apple'ın geçici CEO'su seçilir. Jobs'un yönetiminde Apple, iMac'i piyasaya sunmasıyla inanılmaz bir şekilde satışları artırdı. O zamandan beri ortaya konan ürünler göz alıcı tasarımları ve marka kuvvetlendirilmeleriyle Apple şirketine büyük yararlar sağladı. Jobs ile birlikte birçok atılım yapıldı. iPod taşınabilir müzik çalarının piyasaya sunulmasıyla birlikte, iTunes dijital müzik yazılımı diğer işletim platformlarına uygun halde piyasaya sürerek ve iTunes online müzik dükkanını açarak kişisel elektronik ürünleri ve çevrim içi müzik piyasalarına el attı.

APPLE'DAN NEDEN AYRILDI?

Steve Jobs Guiness Dünya Rekorları listesinde "En Düşük Maaşlı CEO" unvanını kazandırdı. 1986 yılında Jobs ve Edwin Catmull ortaklaşa, Emeryville, Kaliforniya'da animasyon stüdyosu olan Pixar'ı kurdular. Burada yapılan filmlerle de birçok ödüller aldı. Apple Computer'daki CEO'luk görevinden 25 Ağustos 2011 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı ve yerini Tim Cook'a bıraktı. Ölümüne kadar Apple Computer'da yönetim kurulu başkanı olarak devam etti.

Jobs 18 Mart 1991 tarihinde Laurene Powell ile evlendi. Bu evliliğinden üç çocuğu oldu. Aynı zamanda 1978 yılında Lisa Jobs adında bir kızı oldu.

STEVE JOBS KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

31 Temmuz 2004'te Jobs, pankreasında bulunan kanser tümörünü aldırtmak için ameliyata girdi. Jobs'da bilimsel adı "Islet Hücresi Neurodocrine Tümöru" olan nadir bir pankreas kanserine rastlanmıştı. Bu rahatsızlıkta kemoterapi gibi tedaviler uygulanamadı.

Jobs 2004'te kanser tedavisi görmeye başladı; 2009 yılında kendisine bir karaciğer nakli yapıldı. 2011 yılının Ocak ayında son yıllarda üçüncü kez sağlık sorunlarını gerekçe göstererek izne ayrılan Jobs, 24 Ağustos 2011'de şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını açıkladı ve görevi Tim Cook'a bıraktı. Ancak 5 Ekim 2011 tarihinde ailesi tarafından yayınlanan bir bildiride "Steve Jobs aile üyeleri başucunda ve sükunet içinde öldü." açıklaması yapıldı.