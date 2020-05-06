Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig puan durumu fikstürü...

Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı merak edilen konular arasında bılunuyor. Corona virüs nedeniyle pek çok alanda tedbir alındı. Corona virüs nedeniyle Türkiye futbol liglerine ara verilmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, önemli bir açıklama yaptı. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak, son puan durumu nedir?

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ligleri 12-13-15 Haziran'da başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

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İşte Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Nihat Özdemir'in açıklamaları:

Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik. Corona virüs sürecini birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek olduk. Tedbirler vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

1.5 ay gibi zaman geçti. Gerekli tüm adımları attık. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadele ediyoruz. Devletimizin kararlarını harfiyen uyuyoruz. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri için protokol hazırlandı. En sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması için çaba sarf ettik. Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik. Elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Spor Bakanımız ile toplantılar yaptık. Kulüp başkanlarının fikirlerini aldık. Bilim Kurulu istişare yaptık.

En son Bakanımız Sayın Koca ile görüştük. Sayın Koca zor bir görevi başarıyla yürütüyor. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Devletimizin normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurup yol haritasını çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolar bulunmakla birlikte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

"Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız"

İnşallah ligleri en güzel biçimde Temmuz ayında tamamlamak istiyoruz. Ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararların Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.

Ankaragücü'nde bir virüs vakası yaşandı. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara uyacağız.

Bütün kulüpler protokole uygun hareket ederse inşallah hiçbir futbolcumuz, spor adamımızda virüse rastlanmayacaktır.