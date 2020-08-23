23.08.2020 - 16:23 |
Süper Loto ne zaman, saat kaçta? Süper Loto çekilişi 23 Ağustos 2020
Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 23 Ağustos 2020 Süper Loto çekilişine katılmak isteyenler, ister millipiyangoonline.com adresi üzerinden isterse bayiilerden oyanayabilir. Süper Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye tam 30.176.612 lira. İşte Süper Loto hakkında bilinmesi gerekenler...
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi 20:00'de başlayacak.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelimSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Diyorum ki gelin Anadolu'nun ardından ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim. Bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor' dedi.