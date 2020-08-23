Süper Loto ne zaman, saat kaçta? Süper Loto çekilişi 23 Ağustos 2020

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 20:00'de başlayacak.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLA







