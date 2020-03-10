Survivor Mert Öcal kimdir, nereli? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Mert Öcal kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2020 yarışmacıları arasında mücadele eden ve Ünlüler takımına katkıda bulunan Mert Öcal, izleyici tarafından merak ediliyor. Oyunculuğuyla tanınan Mert Öcal, hangi dizilerde oynadı? Peki Survivor Mert evli mi? İşte Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli, diziler hakkında merak edilenler...

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.