Survivor'da büyük kavga! Barış ve Yasin diskalifiye oldu mu? Eleme adayları kimler?

Survivor'da her geçen gün heyecan ve gerilimin boyutu artıyor. Dünkü bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için parkura çıktılar. Yarışmada kıyasıya bir mücadele vardı. Bir takım dokunulmazlık oyunundan mağlubiyetle ayrılınca bir arkadaşını eleme potasına sokmuş oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk ddokunulmazlık oyunundan olaylı da olsa Ünlüler takımı galip gelmiş Gönüllüler takımı konseyde Barış'ın ismini yazmıştı. Dünkü oyunda ise Gönüllüler takımı adeta küllerinden doğarak mücadeleyi kazanmayı bildi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın ilk eleme adayı Barış seçilmişti. İkinci Dokunulmazlık oyunundan mağlubiyetle ayrılan Ünlüler takımı en çok Ezgi'nin ismini yazdı ve genç yarışmacı haftanın ikinci elema adayı seçildi.

SURVIVOR'DA BÜYÜK KAVGA

Survivor'ın 52. bölümünde deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor. Ödül oyununda Barış ile Yasin yumruk yumruğua geliyor. İki yarışmacıyı da arkadaşları zor ayırırken herhangi bir diskalifiyenin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.