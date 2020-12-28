Tahıl ambarı Eskişehir’de yağışsız günler

Türkiye son yılların en büyük kuraklık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ülkenin bir çok baraj ve gölünde su seviyesi önemli oranda düştü. Eskişehir kuraklıktan nasibini alan kentler arasında. Kentte son aylarda mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle dere yatakları ve barajlarda su seviyesi düştü, tarlasına buğday ve arpa eken çiftçinin kuraklık tehlikesi başladı.

Türkiye’nin Konya’dan sonra en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir’de, bu yıl 1 milyon 600 bin dekara buğday, 1 milyon 100 dekara ise arpa ekimi yapıldı. Ancak mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle özellikle buğday tarlalarında tohumlar yağış göremediği için filizlenemedi. Geçen yıl dolu ve don nedeniyle tarlasında yüzde 40 kadar zarar gören çiftçi, bu yıl kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kuraklık nedeniyle çok sıkıntılı bir yıla girildiğini söyledi ve bazı çiftçilerin buğdayın filizlenmemesi nedeniyle tarlasını bozduğunu söyledi. Buluşan, “Şu anda arpa ve buğday tehlikede. Bazı tohum çim fidesini patlatmadan kendini imha ediyor. Bu ürünün aşı kadar suya ihtiyacı var. Şurada 1 saat yağmur yağmış olsa şu çim kendini kurtaracak” dedi.

Yağmur yağdı barajlar doldu

Edirne’de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanırken, aralık ayında metrekareye 68.8 kilogram yağış düştü, Meriç ve Tunca nehirlerindeki debiler 3 kat arttı, barajlarda doluluk oranı yüzde 46’ya ulaştı. DSİ Edirne 11’inci Bölge Müdürü Erdinç Kuran, “Meriç Nehri doldurulup yazın sulamada kullanılıyor. Barajları da yüzde 100 doldurabilecek kapasitemiz var. Mayısta başlayacak sulama mevsimine kadar barajları doldurmamız mümkün” dedi.

Kırkat Gölü kuruyor

Batman’da Gercüş’ün tarım arazilerini sulama amaçlı kullanılan Kırkat Gölü’nde de azalan su seviyesi çiftçileri tedirgin etti. Gölde su seviyesinin tehlikeli boyutlara gediğini söyleyen çifti Tahsin Kaya, “İlk kez böyle bir şeye tanık oluyoruz. İnşallah bir an evvel yağışlar yağmaya başlar eski günlerimize ve eski bolluğa da burası kavuşur. Bu manzarayı görünce üzülüyoruz. Çiftçiler olarak tedirginiz” dedi.