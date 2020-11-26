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26.11.2020 - 15:06 | | DHA

Tarlasında 2 obruk oluşan çiftçi: Riskli de olsa her yıl ekim yapıyoruz

Konya’nın Karapınar ilçesinde sürekli oluşan obruklar çiftçileri de tedirgin ediyor. Çiftçilik yapan Murat Acar, tarlasında 2 obruk oluşmasına rağmen, her yıl ekim yapmaya devam ettiklerini belirterek, ''Obrukla bizlerde tedirginlik ve korku oluştursa da ürünlerimizi ekmeye mecburuz. Ancak tarladaki ürünün hasat zamanı zorluklar yaşıyoruz. Ne nakliyeci ne de biçerdöverciler gelmek istiyor. Çünkü hepsi korkuyor ve bölgede obruk tehlikesi olduğunu biliyorlar'' dedi.

Tarlasında 2 obruk oluşan çiftçi: Riskli de olsa her yıl ekim yapıyoruz

Karapınar'da tarla ve yerleşim yerlerine yakın yerlerde oluşan obruklar bölge halkını tedirgin ediyor. Çiftçiler ise obruk oluşan tarlalarında ekim yapmayı sürdürüyor. Reşadişe Mahallesi Acalar mevkisinde oturan Murat Acar'ın, 4 kardeşiyle birlikte sürdükleri tarlasında 2015 ve 2018 yılında yan yana 2 obruk oluştu. Acar, tehlikeye rağmen yıllardır tarlasını ekmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

''1970 yılında beri aynı bölgede yaşıyoruz. Burası bizim baba yadigarı ve 4 kardeş bu tarlayı ekip, biçiyoruz. Tarlamızda ilk 2015 yılında obruk oluştu. 3 yıl sonra ikinci bir obruk daha meydana geldi. Evlerimizi de yaklaşık 100 metre mesafesi var. Obrukların olduğu tarlaya buğday ve mısır gibi ürünler ekiyoruz. 2018 yılında aynı tarlada oluşan obruk mısır hasadı yapıldıktan 1 hafta sonra oluştu.

Allah’tan kimseler yoktu o sırada. Obruklar bizlerde tedirginlik ve korku oluştursa da ürünlerimizi ekmeye mecburuz. Ancak tarladaki ürünün hasat zamanı zorluklar yaşıyoruz. Ne nakliyeci ne de biçerdöverciler gelmek istiyor. Çünkü hepsi korkuyor ve bölgenin obruk tehlikesi olduğunu biliyorlar. O yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Bölgenin incelenip, bizlere bilgi verilmesini istiyoruz.''

 

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