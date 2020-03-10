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10.03.2020 - 09:40 |

Tatil ne zaman? Nisan ara (2. ara) tatil ne zaman?

Nisan ara tatil için bekleyiş sürüyor. Mart ayının 3'te 1'i geride kaldı. Nisan ayı yaklaştıkça sıklıkla Tatil ne zaman? Nisan ara (2. ara) tatil ne zaman? soruları soruluyor. İşte MEB'in açıkladığı tatil tarihleri...

Tatil ne zaman? Nisan ara (2. ara) tatil ne zaman?

 

2. ara tatil yaklaşıyor. Öğrenciler nisan ara tatilini iple çekiyor. Mart ayının 3'te 1'i geride kalırken Tatil ne zaman? Nisan ara (2. ara) tatil ne zaman? soruları sıklaştı. İşte detaylar...

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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