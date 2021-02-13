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13.02.2021 - 17:53 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

 

Evinde düşüp hareketsiz kalan yaşlı adamı, komşularının dikkati kurtardıSivas'ta yalnız yaşadığı evinde düşerek hareketsiz kalan Bayram Eker(81), komşularının kendisine ulaşamayınca şüphelenerek polise haber verilmesi sonucu kurtarıldı.
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