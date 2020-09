Tedbirler artıyor

10 kişiden 9’u sokağa çıkma yasağı uygulaması istiyor

Okullar kısmen yüz yüze ama çok büyük oranda uzaktan eğitim ile faaliyete geçtiler, ilk haftalar tamamlandı, hâlâ her on veliden dördü okullar yüz yüze eğitime geçerse çocuğunu okula göndermek istemiyor. Vaka sayılarında artış gözlemlenmesi nedeniyle bazı önlemler yeniden uygulanmaya başlandı. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmaması kararı da alınan bir başka tedbir, son dönemde vatandaşların yarısı toplu taşımayı nadiren kullanıyor ya da hiç kullanmamaya çalışıyor. Bu oran son hafta içinde ise %60’ı aşmış durumda. Kına, sünnet düğünü gibi toplantılara getirilen yasaklar, düğünlere getirilen kısıtlamaların ardından son olarak İstanbul’da açık hava konserlerine de yasak geldi. Henüz sokağa çıkma kısıtlaması gündemde değil, ancak toplumda neredeyse her on kişiden dokuzu il bazında veya yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanması düşüncesine katılıyor. Toplumun genel beklentisinin Nisan-Mayıs aylarında uygulanan ve sonuç vermiş olan tedbirlerin kısmen de olsa yeniden uygulamaya alınması olduğunu söyleyebiliriz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMALI MI?

Normalleşme öncesinde salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin toplumsal destek düzeyinin yüksek olduğunu araştırmalarımızdan biliyoruz. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu uygulamanın tekrar gündeme gelip gelmeyeceği toplumda merak edilen hususlardan birisi. Biz de bu dönem araştırmamızda vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulamasının tekrar başlamasına ilişkin görüşlerini sorduk. Buna göre çoğunluk sokağa çıkma yasağı uygulamasını destekliyor (%87). Desteklerin büyük bölümü bu uygulamanın il bazında değil tüm Türkiye’de uygulanması gerektiği kanısında. Sokağa çıkma yasağına karşı çıkanlar ise sadece %5 ile sınırlı.

Soru: Koronavirüs salgını nedeniyle, haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulamasının tekrar başlaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi görüşünüzü

en iyi yansıtır?

SALGIN DÖNEMİNDE, VATANDAŞLAR TOPLU TAŞIMA KULLANIRKEN NE KADAR RAHAT HİSSEDİYOR?

Belediyeler, salgının özellikle ilk dönemlerinde yolcu sayısında çok ciddi düşüşler olduğunu açıklamıştı. Normalleşme ile birlikte yolcu sayısında ciddi artışlar gördük. Öte yandan toplu taşıma kullanırken kendimizi ne kadar rahat hissettiğimiz sorusu ortadan kalkmadı.Vatandaşların %43 kendisini hiç rahat hissetmediğini, %34’ü ise pek rahat hissetmediğini söylüyor. Toplu taşımaların kalabalık olması gibi nedenlerden ötürü virus bulaşma ihtimalinin yüksek olması vatandaşları tedirgin ediyor.

Soru: Koronavirüs salgınını düşündüğünüzde, son dönemde toplu taşıma kullanma konusunda kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?

VATANDAŞLARIN NE KADARI TOPLU TAŞIMA KULLANIYOR?

Geçtiğimiz hafta salgın nedeniyle toplu taşımada düzenlemelere gidilmesiyle beraber bu konu ülkenin gündemine oturdu. Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda vatandaşlara son 1 hafta içinde toplu taşıma kullanıp kullanmadıklarını sorduk. Yaklaşık her 10 kişiden 4’ünün toplu taşıma kullandığını tespit ettik. Buna ilaveten, son zamanlarda genel olarak kullanılan ulaşım yöntemlerini incelediğimizde, toplu taşıma araçlarından en az birini çok sık veya bazen kullananların oranı %51 seviyesinde, diğer bir ifadeyle her iki kişiden birisi toplu taşıma kullanıcısı.

Soru 1: Son 1 haftayı düşündüğünüzde, aşağıdaki aktiviteleri/faaliyetleri yaptınız mı?

TOPLU TAŞIMAYA BİNDİM

Soru 2: Son dönemde aşağıdaki ulaşım yöntemlerini ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Toplu taşıma araçları için verilen cevaplar analiz edilmiştir.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERECEK Mİ?

Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle 31 Ağustos’ta başladı. Yüz yüze eğitime geçiş olup olmayacağı, kademeli eğitim modelinin nasıl olacağı ebeveynlerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Bu dönem araştırmamızda ebeveynlere yüz yüze eğitim olması durumunda çocuklarını okula gönderme eğilimlerini sorduk. Buna göre okul çağındaki her bir çocuk için aldığımız 10 cevaptan 6’sı “gönderirim”, 2’si “göndermem”, diğer 2’si ise “okula gönderip göndermeyeceği konusunda kararsızım” şeklinde oldu.

Soru: Yeni eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yüzyüze eğitime geçilmesi durumunda okula göndermeyi düşünüyor musunuz?