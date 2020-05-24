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24.05.2020 - 17:14 |

Telefon hatları neden çekmiyor ve çalışmıyor? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone açıklama yaptı

Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanıyor. Bu sene corona virüs nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yakınlarının bayramı kutlamak isteyenler telefon ile aramayı tercih ediyorlar. Telefonlarda yaşanan sorun ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Peki telefon hatları neden çekmiyor?

Telefon hatları neden çekmiyor ve çalışmıyor? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone açıklama yaptı

Telefon hatları neden çekmiyor? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Byaramı'nda sevdiklerini ve yakınlarını aramak isteyen vatandaşlar telefonlarda yaşanan erişim sorunu ile ilgili detayları merak ediyor. Konuyla ilgili Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell tarafından açıklama gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Telefon hatları neden çekmiyor ve çalışmıyor Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone açıklama yaptı

Vodafone Türkiye Twitter hesabından şu açıklama gerçekleştirildi;

"Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir."

Telefon hatları neden çekmiyor ve çalışmıyor Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone açıklama yaptı

Türk Telekom, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

Telefon hatları neden çekmiyor ve çalışmıyor Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone açıklama yaptı

Turkcell sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

 "Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir."

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