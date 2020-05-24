Telefon hatları neden çekmiyor ve çalışmıyor? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone açıklama yaptı

Telefon hatları neden çekmiyor? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Byaramı'nda sevdiklerini ve yakınlarını aramak isteyen vatandaşlar telefonlarda yaşanan erişim sorunu ile ilgili detayları merak ediyor. Konuyla ilgili Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell tarafından açıklama gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Vodafone Türkiye Twitter hesabından şu açıklama gerçekleştirildi;

"Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir."

Türk Telekom, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

Turkcell sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir."