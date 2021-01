Telegram nedir, kimin? Telegram uygulaması ücretli mi, nasıl kullanılır?

Telegram, mobil ve masaüstünde hizmet veren mesajlaşma servisidir. Hızlı ve güvenilir mesajlaşmalar ve aramalar yapma imkanı sunuyor. Uygulama aynı zamanda uçtan uca şifreli sesli aramalar için de uygundur. Kişisel verilerin gizliliği konusunda da iddialı olan Telegram uygulaması indirmek isteyenler App Store ve Google Play'den edinebilirler. İşte, Telegram uygulaması hakkında detaylar...

TELEGRAM NEDİR?

Hız ve güvenlikli mesajlaşma uygulamasıdır ve ücretsizdir. Telegram tüm cihazlarda kurulabiliyor. Mesajlar istenilen sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir. Telegram ile her türlü mesaj, fotoğraf, video ve dosya gönderilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturulabilir. Telegram SMS ve e-postanın birleşimi tarzındadır ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekliyor.

TELEGRAM KİMİN, NE ZAMAN ÇIKTI?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratıldı ve iOS için Telegram, 14 Ağustos 2013 tarihinde yayınlandı. Android için Telegram’ın alfa sürümü 20 Ekim 2013’te resmen yayınlandı. Pavel Durov ve Nikolay tarafından desteklenir. Pavel, Telegram’ı maddi ve ideolojik olarak desteklerken, Nikolay’ın teknolojik olarak destekliyor.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

Popüler uygulama Telegram'ı App Store ve Google Play'dan kolaylıkla indirmek mümkündür. Diğer yandan uygulamaya arkadaşları davet etme özelliği de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Telefondaki kişiler eklenebilir. Kişilerinizi ekleyebilir veya kullanıcı adına göre aramayı kullanabilirsiniz. İnsanlara davet bağlantısı göndererek mevcut grupları Telegram'a taşımak kolaydır. Cihazında Telegram yüklü olan herkes bu bağlantıyı izleyerek gruba katılabilir.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Hızlı ve güvenilir mesajlaşmalar ve aramalar yapmak isteyenler için kullanılır. Genel gruplara herkes katılabilir; tartışmalar ve geri bildirim toplamak için güçlü platformlardır. Telegram hareketli GIF bulma, sanatsal fotoğraf düzenleyicisi ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir. Telegram'ın bulut desteği ve önbellek yönetimi seçenekleriyle Telegram, telefonda neredeyse sıfır yer kaplar. Gizlilik isteyenler için, cihazlara özgü Gizli Sohbetleri kendi kendini yok eden mesajlar, fotoğraflar ve videolar ile deneyimlenebiliyor ve uygulamaya ek bir parola ile kilitleyebiliyorsunuz.

ÖZELLİKLERİ

* Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

* Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

* Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.

* Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.

* Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi

* İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi

* Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme

* Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.

* Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.

* Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 2 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.

* Bilinmeyen numaraların mesaj atmasını önleyebilme

* Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme

* Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme

* Konum paylaşabilme

* Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani dünyanın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.

* Kanallar (botlar), etiketler (stickers)

* Ücretsiz ve reklamsız

* Ön tanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.

* Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.

* Proxy desteği

* Sesli arama özelliği

* Görüntülü arama özelliği.