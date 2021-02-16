Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı!

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamnda, sosyal medyada PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden A.F., H.Y ve F.S. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ve sim kartı ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

Biri şüpheli ise aranıyor.