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16.02.2021 - 15:50 | | DHA

Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı!

Balıkesir’de, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 cep telefonu ve sim kartı ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı!

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamnda, sosyal medyada  PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden A.F., H.Y ve F.S. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ve sim kartı ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

Biri şüpheli ise aranıyor.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti' dedi.
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