Tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi? Diyanet paylaştı

11 Ayın Sultanı'ı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman bu en hayırlı ayı iple çekerken bazı sorulara da şimdiden cevap arıyor. Bunlardan bazıları ise 'Tırnak kesmek orucu bozar mı?' şeklinde...

TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanete göre oruçluyken saç, sakal, tırnak kesmek ve vücut temizliği yapmak gibi fiiller orucu bozmaz.Orucu bozmayan durumlar için Hanefî mezhebi esas alınıp şöylece sıralanabilir:Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiyle olmaksızın kusmak. Balgam veya burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak. Boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak veya yüzmek. Suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası kullanmak. Göze sürme çekmek. Güzel koku sürünmek veya koklamak. Cünüp olarak veya hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak. Oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek.