MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi? Diyanet paylaştı
ABONE OL
24.04.2020 - 11:18 |

Tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi? Diyanet paylaştı

Ramazan ayı başladı. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, orucu bozan şeyler arasında tırnak kesmek bulunuyor mu öğrenmek istiyor. Tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi? İşte Diyanet'in yanıtı...

Tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi? Diyanet paylaştı

11 Ayın Sultanı'ı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman bu en hayırlı ayı iple çekerken bazı sorulara da şimdiden cevap arıyor. Bunlardan bazıları ise 'Tırnak kesmek orucu bozar mı?' şeklinde...

TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanete göre oruçluyken saç, sakal, tırnak kesmek ve vücut temizliği yapmak gibi fiiller orucu bozmaz.Orucu bozmayan durumlar için Hanefî mezhebi esas alınıp şöylece sıralanabilir:Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiyle olmaksızın kusmak. Balgam veya burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak. Boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak veya yüzmek. Suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası kullanmak. Göze sürme çekmek. Güzel koku sürünmek veya koklamak. Cünüp olarak veya hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak. Oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek. 

Yoğun bakımda corona virüs savaşı böyle görüntülendiAkdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid Yoğun Bakım kırmızı kodlu alanı, gazeteciler tarafından görüntülendi. Yoğun bakım sağlık çalışanlarının corona virüs hastaları için ter döktüğü anlar, anbean kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Misvak kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken misvak kullanılır mı?

Misvak kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken misvak kullanılır mı?

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Oruçluyken kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı?

Oruçluyken kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı?

Sıradaki Haber