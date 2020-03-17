TOKİ İstanbul Tuzla 3+1 kura çekilişi canlı yayında belli olacak! TOKİ 3+1 kura çekilişi nasıl takip edilecek?

TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kura çekilişinde dün İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilecek olan 2+1 konutlar için kura çekimi internet üzerinden yayımlanan canlı yayınlar ile tamamlandı. Bugün TOKİ 3+1 konut kura çekimi aynı şekilde internet üzerinden gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar Youtube, Twitter ve Facebook üzerinden canlı yayınları takip edebilecek!

TOKİ 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ 3+1 kura çekilişi bugün TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden 10:00'da başlayacak. TOKİ 4052 3+1 konut kura çekilişini takip etmek isteyen vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden kura çekilişini takip edebilecek. TOKİ kura çekilişi 10:00'da başlayacak.

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar devam ediyor.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal konutlara 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar 16-20 Mart'ta çekilecek. Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart'ta, Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

1-1,5 YIL İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

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