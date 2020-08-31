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31.08.2020 - 08:05 |

EBA TV frekans bilgileri, EBA TV canlı ders yayını nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı ders programı

Uzaktan eğitim EBA TV ile başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak uzaktan eğitim için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Peki, EBA TV nereden izlenir? TRT EBA TV canlı ders yayını nasıl izlenir? İşte, ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı yayın izleme linki.

EBA TV frekans bilgileri, EBA TV canlı ders yayını nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı ders programı

Uzaktan eğitim başlıyor. EBA TV canlı izlemek için ne yapmak gerekiyor? TRT EBA TV aracılığıyla izlenecek canlı yayın dersler için program belirlendi. MEB ilkokul, ortaokul ve lise için ders programını yayınladı. İşte merak edilenler...

EBA TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV DERS PROGRAMI PAYLAŞILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

EBA TV DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİM KANALLARI UYDU AYARLARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

EBA TV frekans bilgileri, EBA TV canlı ders yayını nasıl izlenir İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı ders programı

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