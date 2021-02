Tse Nedir? Tse'nin Açılımı, Görevleri Ve Kuruluş Amacı

TSE, Türkiye Standartları Enstitüsü'nün kısaltmasıdır.



TSE Nedir?



Her ürün oluşturulurken veya üretilirken belli standartlarda üretilmesi gerekir. Uygun olmayan ürünlerin satışı veya kullanılmasına izin verilmez. TSE bu aşamada devreye girerek tüm ürünlerin uygunluğunu denetler ve uygun olduğunu belgeler.



Ürünler hazırlanırken TSE'nin belirlemiş olduğu usullere göre hazırlanması gerekir. Bu usullere uygun olan ürünlerde TSE ibaresi bulunur. TSE, Türkiye Standartları Enstitüsü'nün kısaltması olarak biliniyor. Birçok kişi görevi ve ne işe yaradığı hakkında birçok araştırma yapıyor.



TSE, 1960 yılında kurulmuştur. Her maddenin ve ürünün üretim usullerini belirleyerek üreticilerle paylaşır. Bu usullere göre yapılmayan herhangi bir ürün TSE onayını alamıyor. TSE onayı olmayan hiçbir ürünün yasal yolla satışı gerçekleştirilemiyor. Usule olmayan ürünlerin satışı yapıldığında, gerekli cezai işlemler uygulanıyor. TSE tüm ürünlerin tüketicilere en iyi şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. Tüm ürünlerin sağlıklı bir şekilde üretilmesinde büyük rol oynuyor.



TSE'nin Açılımı, Görevleri ve Kuruluş Amacı



TSE 1960 yılından bu yana her üretilen ürünün denetlemesini yaparak ürünlerin satışına izin veriyor. İnsanlar alışveriş yaparak ürünlerin TSE damgalı olup olmadığını kontrol ediyor. Bunun sebebi, üretilen ürünlerin usullere göre üretilip üretilmediğini öğrenmek içindir.



TSE'nin onay vermediği ürünlerin satışı yapılabiliyor. Fakat fark edilmesi durumunda büyük yaptırımlar uygulanıyor. TSE tüm üretilen maddelerin denetlemesini yaparak, ürünlerin onayını veriyor. Onay verme işlemleri sonrası ürünler daha fazla sayıda üretilerek, satışa sunulabiliyor. Ürünler bu şekilde tüketiciyle buluşmadan, TSE tarafından denetleniyor.