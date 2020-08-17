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17.08.2020 - 10:56 | | DHA

Tünelde şok eden manzara! Böyle de yolu keserler

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Müzik eşliğinde oynayan grup, cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri, sosyal medyada paylaştı.

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tüneli'nde dün akşam çekilen görüntülerde, düğün konvoyundaki sürücüler, tünel içinde araçlarını durduruyor. Kornalar çalarak konvoydaki araçlardan inenler, müzik eşliğinde oynuyor.

Bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla video çekiyor. Bir kişinin, "Böyle de yolu keserler" dediği duyulan görüntüde, diğer araçlar, beklemek zorunda kalıyor. Konvoydaki araçların yollarına devam etmesi üzerine trafik normale dönüyor.

 

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