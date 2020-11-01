TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ekim'de sınava giren adaylar sabırsızlıkla ÖSYM'nin açıkladığı tarihi bekliyor. Net tarihi bilmeyenlerin sıklıkla cevap aradığı soru ise TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre TUS sonuçları 4 Kasım'da açıklanacak. Fakat saate ilişkin net bir bilgi henüz yok.

SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz

konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.