Ücretsiz izin desteği başvurusu başladı mı? Ücretsiz izin desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara Ücretsiz izin maaş desteği geliyor. Müjdeli haber geçen gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından verildi. Şimdi detaylar merak ediliyor ve 'Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?' sorusu soruluyor.

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklandığı zaman detaylar haberimizde olacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.