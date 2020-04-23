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23.04.2020 - 09:42 |

Ücretsiz maske başvurusu e-Devlet üzerinden mi yapılıyor? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

Maske satışının yasaklanmasının ardından vatandaşlar ücretsiz maske için başvuruların nasıl yapılacağını merak içerisinde sorgulamaya devam ediyor. Corona virüsün hayatımıza girmesinin ardından dışarıda bizi virüsten koruyacak olan en önemli eşyanın maske olması bir anda her şeyi değiştirdi. Peki Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz maske başvurusu e-Devlet üzerinden mi yapılıyor? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren ücretsiz maske başvuru işlemleri için vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra kişilerin telefonlarına ücretsiz maske kodu gelecek. Gelen maske kodu ile vatandaşlar eczanelerden ücretsiz bir şekilde maskelerini temin edebilecek. İşte e-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı...

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’da duraklar ve yollar boş kaldıİçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar da boş kaldı. Polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
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