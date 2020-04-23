Ücretsiz maske başvurusu e-Devlet üzerinden mi yapılıyor? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren ücretsiz maske başvuru işlemleri için vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra kişilerin telefonlarına ücretsiz maske kodu gelecek. Gelen maske kodu ile vatandaşlar eczanelerden ücretsiz bir şekilde maskelerini temin edebilecek. İşte e-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı...

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.

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