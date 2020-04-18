Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ücretsiz maske kodu linki nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvuruları alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğam tarafından maske satışının yasaklandığının duyurulmasının ardından ücretsiz maske başvurularının e-Devlet üzerinden alınacağı ve kişilerin telefon numaralarına gönderilecek olan kodlar ile maskelerin eczanlerden temin edileceği duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından bazı vatandaşlar eczanelerde kod gelmeden gidince eczacılar tarafından yapılan açıklamada corona virüs sürecinde kod gelmeden eczanelere gelinmemesi uyarısında bulunuldu. Peki Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ