MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ücretsiz maske nasıl alınır? 2020 Maske siparişi (talebi) başvuru sayfası
ABONE OL
09.04.2020 - 19:46 |

Ücretsiz maske nasıl alınır? 2020 Maske siparişi (talebi) başvuru sayfası

Milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Peki büyük bir heyecanla araştırılan ücretsiz maske nasıl alınır ve nereden veriliyor? İşte ayrıntılar...

Ücretsiz maske nasıl alınır? 2020 Maske siparişi (talebi) başvuru sayfası


Vatandaşlarımızın oldukça arama yaptığı konuların başında gelen ücretsiz maske başvurusu ile ilgili ayrıntıları bir araya getiriyoruz. Konuyla ilgili dün Bakanlıklar, bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği açıklamalar yaptı. Büyük bir mutlulukla karşılanan açıklamaların detaylarına göre vatandaşlara her hafta 1 paket (toplam 5 adet) maske ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki merakla araştırılan Ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

"Devlet olarak ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız."

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI

BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

DAHA ÖNCE PTTAVM ŞÖYLE BİR DUYURU YAPMIŞTI


Ücretsiz maske nasıl alınır 2020 Maske siparişi (talebi) başvuru sayfası




Corona virüste son durum! Türkiye son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 4056 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu. Corona virüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır, nasıl başvuru yapılır? 10.000 TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları nelerdir?

Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır, nasıl başvuru yapılır? 10.000 TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları nelerdir?

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Corona virüsü canlı (anlık) takip: Covid-19 vaka ve ölüm haritası...

Corona virüsü canlı (anlık) takip: Covid-19 vaka ve ölüm haritası...

Sıradaki Haber