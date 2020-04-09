Ücretsiz maske nasıl alınır? 2020 Maske siparişi (talebi) başvuru sayfası



Vatandaşlarımızın oldukça arama yaptığı konuların başında gelen ücretsiz maske başvurusu ile ilgili ayrıntıları bir araya getiriyoruz. Konuyla ilgili dün Bakanlıklar, bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği açıklamalar yaptı. Büyük bir mutlulukla karşılanan açıklamaların detaylarına göre vatandaşlara her hafta 1 paket (toplam 5 adet) maske ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki merakla araştırılan Ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI



"Devlet olarak ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız."



ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI

BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

DAHA ÖNCE PTTAVM ŞÖYLE BİR DUYURU YAPMIŞTI











