Ümran Menderes, Yassıada düzenlemesini Miliyet’e değerlendirdi: Yüreğime su serpildi

Merhum başbakanlardan Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi için “Yüreğime su serpti. Keşke eşim, kardeşleri, onlar da görselerdi. Manen büyük rahatlık içindeyim” dedi. TBMM Başkanlığı ise 592 mağdurdan hayatta olan ve İstanbul’da yaşayan iki isimle görüşmek için hareket geçti.



Bu arada Anayasa Komisyonu’nda teklifte değişikliğe gidilerek mağdurların doğrudan Danıştay’a dava açması yerine Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak Kurul’a üç ay içinde başvuru yapmaları benimsendi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes, Yassıada düzenlemesini Milliyet’e değerlendirdi. Teklifin mağdurlar üzerinde büyük memnuniyet yarattığını dile getiren Ümran Menderes, “27 Mayıs yargılamalarına ilişkin kararların yok sayılması yüreğime su serpti. Eşim öleli 8 yıl oldu, kardeşleri... Keşke onlar da görselerdi. Kaybedilenleri geri getirmeyecek ama yıllardır yanan yüreğimize su serptiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.



Tazminatı istemiyor



Ümran Menderes, teklifin öngördüğü maddi tazminat için başvuru yapıp yapmayacağı konusunda ise “Şimdilik başvuru yapmayı düşünmüyorum. Maddi yönü bir yana manevi kısmı beni ilgilendiriyor. Bu kararların ortadan kaldırılıp yok sayılması beni daha çok duygulandırıyor” değerlendirmesinde bulundu. Düzenlemenin düşünülmesi ve hazırlanıp Meclis’e sunulmasında ön ayak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a teşekkür eden Ümran Menderes, “Teklife imza atanlar, emeği geçenlere kalben teşekkür ederim” dedi.



Mirasçılar belirlenecek



TBMM Başkanlığı, 27 Mayıs’ta yargılanan 592 kişiden ikisinin hayatta olduğunu belirledi. İstanbul’da yaşayan bu iki isimle doğrudan TBMM Başkanı Mustafa Şentop temas kurarak teklif hakkında bilgi verecek ve başvuru yapmalarını isteyecek. Şentop, parlamento muhabirleriyle sohbetinde Menderes ailesiyle de görüşeceğini belirtmişti. Şentop, mağdur ailelerinden bir kısmının hâlâ psikolojik olarak tedirginlik yaşadığını vurgulayarak, “Yassıada’daki açılışa aileler davet edilmişti. Gelmeyenler oldu, çekinerek. ‘Artık bu defteri biz kapattık’ diyenler olmuş” ifadelerini kullanmıştı. Şentop, mağdurlara ödenecek tazminatların nasıl belirleneceğine ilişkin olarak “Biz, Yüksek Adalet Divanı ile ilgili maddeyi kaldırıyoruz. Mağdurların maddi, manevi tazminatlarıyla ilgili Danıştay’da bir daire görevlendirilecek” demişti.



Üç ay içinde başvuru

Komisyondan geçen teklife göre; mağdurların uğradıkları manevî zararlar ile el konulan malvarlıklarından kaynaklanan maddi zararlar Hazine tarafından karşılanacak. Mağdurların başvurularını değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Mağdurlar komisyonun çalışma esaslarının Resmi Gazete’de yayınlanmasını izleyen üç ay içinde başvuru yapacak. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz başvurusunda bulunulabilecek. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da dava açılabilecek.