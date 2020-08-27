Üniversite ek tercihleri ne zaman alınacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM Üniversite boş kontenjanlarını açıkladı

YKS ek tercihleri ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl gerçekleştirilen YKS sınavına girmiş ve YKS yerleştirmeye esas puanı oluşan, 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınan ve 26 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirme sonucuna göre herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerini yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada bu yıl Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı açıklandı.

2020 yılı içerisinde devlet üniversitelerinde Lisans için ayrılan kontenjan sayısı 358.836 olarak açıklanırken YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı

Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı

Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı

Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümnünde duyuruldu.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek tercihlerinin alınacağı tarih henüz açıklanmazken 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan kayıtların ardından ek tercihlerinde Eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor.