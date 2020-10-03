MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih üniversite elektronik kayıt tarihleri
ABONE OL
03.10.2020 - 10:11 |

Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih üniversite elektronik kayıt tarihleri

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt sürelerini açıkladı. İşte üniversite kayıt tarihleri...

Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih üniversite elektronik kayıt tarihleri

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçklarını açıkladı. 2020 YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı alınan tercihler doğrultusunda ek yerleştirme işlemi tamamlandı.

Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyorlar.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar 5 - 9 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 5 - 7 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Avokadonun tanesi 10 lira olunca hırsızlıklar arttıAntalya'nın Kumluca ilçesindeki avokado bahçeleri, hırsızların yeni hedefi oldu. Avokadonun tanesinin pazarda 10 liraya satılması sonrasında, ilçedeki birçok bahçede hırsızlık yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı? 2020 KYK başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı? 2020 KYK başvurusu nasıl yapılır?

Sıradaki Haber