03.10.2020 - 10:11 |
Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih üniversite elektronik kayıt tarihleri
YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt sürelerini açıkladı. İşte üniversite kayıt tarihleri...
ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçklarını açıkladı. 2020 YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı alınan tercihler doğrultusunda ek yerleştirme işlemi tamamlandı.
Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyorlar.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar 5 - 9 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 5 - 7 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
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