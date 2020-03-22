Üniversite sınavı (YKS) ertelendi mi? TYT - AYT - YDT sınavi iptal edildi mi?

Corona virüsü nedeniyle birçok ınav iptal olurken üniversite sınavına hazırlanan yüz binlerce kişi YKS ile ilgili detaylı bilgi almaya çalıyor. YKS ertelendi mi? sorusu şu günlerde sık sık soruluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

YKS ERTELENDİ Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani üniversite sınavı ertelenmiş değil. Corona virüsünün seyrine göre ilerleyen süreçte bir açıklama yapılması bekleniyor.

ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ

ÖSYM'nin corona virüsü tedbirleri kapsamında güncellediği takvim şöyle:

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 3 Mayıs'ta yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'ta yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'ta olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.