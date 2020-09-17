Üniversite taban puanları sorgulama | 2020 Üniversite boş kontenjanları nereden öğrenilir?

Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları araştırılmaya başlandı. YKS ek tercih sürecinin başlaması ile birlikte adaylar üniversite taban puanlarına erişim sağlayabiliyor. Peki, 2020 üniversite taban puanları ve boş kontenjanları nereden sorgulanır?

YKS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

2020 YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Ek tercih işlemleri başladı.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR NEREDEN SORGULANIR?

YKS ek yerleştirme kılavuzu erişime açıldı. 2020 Üniversite taban puanları ve boş kontenjanlarına YKS 2020 ek yerleştirme kılavuzu ile ulaşabilirsiniz.

YKS 2020 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ