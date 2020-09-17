17.09.2020 - 10:30 |
Üniversite taban puanları sorgulama | 2020 Üniversite boş kontenjanları nereden öğrenilir?
YKS ek tercih işlemleri için süreç başladı. YKS 2020 puanı ile herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih sürecinde yapacağı tercihler ile üniversitelerde kalan boş kontenjanlara yerleşmeye çalışacak. Peki, 2020 üniversite taban puanları ve boş kontenjanları nereden öğrenilir?
Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları araştırılmaya başlandı. YKS ek tercih sürecinin başlaması ile birlikte adaylar üniversite taban puanlarına erişim sağlayabiliyor. Peki, 2020 üniversite taban puanları ve boş kontenjanları nereden sorgulanır?
YKS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ
2020 YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Ek tercih işlemleri başladı.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR NEREDEN SORGULANIR?
YKS ek yerleştirme kılavuzu erişime açıldı. 2020 Üniversite taban puanları ve boş kontenjanlarına YKS 2020 ek yerleştirme kılavuzu ile ulaşabilirsiniz.
Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.