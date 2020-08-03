Üniversite tercihleri ne zaman? 2020 YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları kılavuzu

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS 2020'nin sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayı için heyecanlı süreç yakında başlayacak. Puanlarına göre tercih yapacak olan adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS tercih işlemleri 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Adaylar için son gün 14 Ağustos 2020. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleşecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM merakla beklenen YKS 2020 tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar tercihlerini tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda yapacak. Peki, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları ne durumda? İşte önlisans ve lisans bölümlerini tercih etmek için karşılaştırmalı kılavuz.

2020 ÖNLİSANS LİSANS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ