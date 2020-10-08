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08.10.2020 - 15:31 |

Üniversiteler Ekim'de açılacak mı? Üniversiteler'de yüz yüze eğitim ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Türkiye'de ana gündem maddelerinden biri de üniversiteler ne zaman açılacak sorusu oldu. Konuya ilişkin birbiri ardına açıklamalar yapan okullar, üniversite eğitimi hakkında nasıl kararlar aldı? Bu yıl üniversiteler açılacak mı merak konusu. İşte detaylar...

Üniversiteler Ekim'de açılacak mı? Üniversiteler'de yüz yüze eğitim ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Tüm dünyada ve ülkemizde eğitime de büyük bir darbe vuran korona virüs salgını devam ediyor. Bu yıl yüz yüze eğitim görüp görmeyeceğini araştıran üniversite öğrencileri oldukça sabırsız. Peki YÖK tarafından üniversitelerin eğitim şekline yönelik açıklama geldi mi?

YÖK'TEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Corona virüs vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.

 

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