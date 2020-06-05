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05.06.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Üvey babaya cinsel istismar soruşturması

Ankara’da 4 yaşındaki üvey oğluna cinsel istismarda bulunduğu, eşi M.D.’yi ise kasten yaralayarak, hakaret ve tehdit ettiği öne sürülen emekli astsubay Y.D. hakkında eşinin suç duyurusu üzerine Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Üvey babaya cinsel istismar soruşturması
PAŞA ALYURT Ankara

Y.D. ile ilgili şikayet dilekçesinde, “Şüpheli her defasında alınan tedbir kararlarını ihlal ettiği gibi müvekkili darp etmekten de vazgeçmemiştir” denildi.

Çocuğun ifadesi

M.D. 6 Nisan’daki ifadesinde, emekli astsubay olan eşi Y.D.’nin cinsel sapkınlıklarının sadece kendisine yönelik olmadığını söyledi. M.D. 4 yaşındaki oğlunun oyuncaklarıyla oynarken uyuyakaldığı sırada telefonun çalmasıyla gözlerini açtığında, eşi Y.D.’yi üvey oğluna cinsel istismarda bulunurken yakaladığını öne sürdü.

Tehdit iddiası

Şikayet dilekçesinde, çocuğun Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) anlattıklarının her şeyi gözler önüne serdiği belirtildi. Dilekçede, “Şikayetçi bu olaya şahit olduktan ve mağdur çocuğun anlattıklarını duyduktan sonra bundan önce kafasını meşgul eden şüphelerinin kuruntu olmadığını anlamıştır. Şüphelinin müvekkilin hak arama hürriyetini ihlal eden davranışı sebebiyle dahi tutuklanması gerekmektedir. Y.D. beylik silahını göstererek müvekkili birçok kez tehdit etmiştir” denildi.

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