19.02.2021 - 16:24 | | AA
Vali duyurdu! Doğan Cüceloğlu'nun adı Fen Lisesi'ne verilecek
İstanbul Valiliği, hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun isminin, Küçükçekmece Fen Lisesi'ne verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat'ta vefat eden Cüceloğlu'nun ismi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un tensipleri ile Küçükçekmece'deki fen lisesine verildi.
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 32 derslikli ve 200 öğrenci kapasiteli yurda sahip, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılan lise, özel program uygulayan proje okulları arasında yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ali Yerlikaya ise Cüceloğlu'nun adının, fen lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacağını kaydetti.
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