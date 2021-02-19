MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vali duyurdu! Doğan Cüceloğlu'nun adı Fen Lisesi'ne verilecek
ABONE OL
19.02.2021 - 16:24 | | AA

Vali duyurdu! Doğan Cüceloğlu'nun adı Fen Lisesi'ne verilecek

İstanbul Valiliği, hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun isminin, Küçükçekmece Fen Lisesi'ne verildiğini duyurdu.

Vali duyurdu! Doğan Cüceloğlu'nun adı Fen Lisesi'ne verilecek
Doğan Cüceloğlu'nun evinin önünden görüntüler
Doğan Cüceloğlu'nun evinin önünden görüntüler
Doğan Cüceloğlu'nun evinin önünden görüntüler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat'ta vefat eden Cüceloğlu'nun ismi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un tensipleri ile Küçükçekmece'deki fen lisesine verildi.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 32 derslikli ve 200 öğrenci kapasiteli yurda sahip, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılan lise, özel program uygulayan proje okulları arasında yer alıyor.

 Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ali Yerlikaya ise Cüceloğlu'nun adının, fen lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacağını kaydetti.

 

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Doğan Cüceloğlu’nun ölümü araştırılıyor

Vali duyurdu Doğan Cüceloğlunun adı Fen Lisesine verilecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut gündemi değerlendirdiCumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, CNN Türk yayınında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın 140 milyar dolar rezerv sattığı iddialarına yanıt verdi...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia! Ablası her şeyi anlattı

Son dakika... Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia! Ablası her şeyi anlattı

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet